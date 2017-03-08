اتفاقية تعاون بين «إمارة مكة» و«معهد الإدارة»

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، أمس، توقيع اتفاقية تعاون للتخطيط والتطوير بين إمارة المنطقة وفرع معهد الإدارة العامة بالمنطقة، وذلك تماشياً مع أنشطة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة».

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لمعهد الإدارة ومنسوبيه نظير إسهاماته، مؤكداً أهمية التدريب والتطوير لإحداث التغيير للأفضل.

وتأتي اتفاقية التعاون التي تستمر لمدة عامين وتشرف عليها الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالإمارة، استكمالاً لبرامج وخطط مشروع «كيف نكون قدوة» في جانبه التدريبي من خلال تدريب منسوبي الأجهزة الحكومية بالمنطقة، وزيادة التحفيز الذاتي لدى الموظف عبر برامج تدريبية محددة ذات صلة بالمشروع وتغطى كل محاوره، حيث سيقدم المعهد برامجه التدريبية في كل من مجالات الإدارة، والسلوك الوظيفي.

ومن البرامج الخاصة التي قدمها المعهد دورات في أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات، وإعداد المراسلات، وتنمية المهارات الإشرافية لرؤساء المراكز، وتطوير خدمات المستفيدين، وإعداد التقارير.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)