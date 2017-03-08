استمرار القبول في معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران

أعلنت لجنة القبول والتسجيل والتجنيد المركزية في القوات الجوية الملكية السعودية استمرار التقديم لمعهد الدراسات الفنية للقوات الجوية في الظهران لحملة الثانوية العامة.

وأكدت اللجنة إمكانية التسجيل والاطّلاع على الشروط وتعبئة طلب الالتحاق عبر موقع القوات الجوية على الرابط (www.rsaf.gov.sa).

وبيّنت اللجنة شروط القبول، وهي أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب، وألا يقل عمره عن 17 سنة عند تخرجه من المرفق التعليمي ولا يزيد عن 24 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالخدمة العسكرية، وألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد ردّ اعتباره إليه.

وتشمل الشروط أن يكون المتقدم لائقاً طبياً للخدمة العسكرية، وأن يكون غير متزوج، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وألا تقل درجة مادة اللغة الإنجليزية للمتقدم عن 65%، وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول 160 سم، وألا يقل المعدل التراكمي للشهادة الثانوية عن تقدير (جيد)، مع اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية المعدّ من لجنة التسجيل في المعهد.

ويُستثنَى من شروط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة على أن يتم إرفاق ما يثبت ذلك عند تقديم الطلب.

وذكرت لجنة القبول أن الخريج من المعهد يحصل على رتبة وكيل رقيب فني في أحد التخصصات من علوم الطيران والعلوم الفنية والإلكترونيات والمراقبة الجوية وغيرها من تخصصات القوات الجوية. ويمتاز المعهد بتدريس اللغة الإنجليزية والتخصصات الفنية المختلفة، كما يتيح فرصة للابتعاث للدراسة في الخارج والاستفادة من التقنيات الحديثة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٥) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)