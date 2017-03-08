«بلدية القطيف» تصدر أول ترخيص لعربة بيع متنقلة

أصدرت بلدية محافظة القطيف، أمس، ترخيصاً لأحد المواطنين للبيع على عربة متنقلة في كورنيش القطيف بعد استيفائه الاشتراطات واللوائح البلدية.ويُعد الترخيص الأول من نوعه على مستوى المحافظة، حيث تم منح مالك العربة تصريحاً بالعمل المتنقل.

وأكد رئيس البلدية المهندس زياد مغربل، أنه تم تخصيص 35 موقعاً استثمارياً لممارسة نشاط البيع على عربات الأطعمة المتنقلة في عديد من الأماكن في الواجهة البحرية بالمحافظة، داعياً المستثمرين إلى مراجعة الإدارة العامة لصحة البيئة للكشف على عربات الأطعمة المخصصة لبيع الوجبات السريعة، مشدداً على ضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل البدء في ممارسة النشاط، مؤكداً حرص البلدية على تسهيل جميع الإجراءات أمام أصحاب عربات الأطعمة، مبيناً أنها وفرت عديداً من المواقع لممارسة النشاط، وبالتالي فإن الخيار متروك لإصحاب العربات لاختيار المواقع المناسبة لهم.

وقال إن اشتراطات الحصول على ترخيصٍ لنشاط بيع الأطعمة والمشروبات على العربات المتنقلة تتضمن: اقتصار الترخيص على إعداد الأطعمة والوجبات الخفيفة والمشروبات، وأن يكون الترخيص للأفراد السعوديين فقط بعد استيفاء اشتراطات ومتطلبات السلامة، والالتزام بأنظمة وتعليمات الإدارة العامة للمرور، وتركيب جهاز تتبع للعربة.

وأوضح أن البلدية حددت اشتراطات خاصة لمواقع وجود تلك العربات، تتضمن أن تكون ممارسة النشاط في المواقع المحددة من قِبل البلدية، وعدم الوقوف أمام المنازل والمدارس والمحلات التجارية، أو التجول إلى الأحياء السكنية، وعدم الوقوف في الطرق والشوارع بما يعيق ويربك حركة المرور، وعدم بقاء العربة بشكل دائم في الموقع، ومغادرتها بعد انتهاء العمل. وأضاف أن الحصول على الترخيص يتطلب إرفاق صورة من الهوية الوطنية لصاحب العربة، ورخصة قيادة، ورخصة سير العربة.

من جهته، قال مدير إدارة صحة البيئة في البلدية الدكتور كرار الفرج، إن العربة تُمثل «بوفيهاً» متنقلاً، يقدم خدمات التموين الغذائي لمرتادي كورنيش القطيف، مضيفاً أنه تم التأكيد على استيفاء العربة المتنقلة جميع الاشتراطات، وإقرار منحها الترخيص.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٤) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)