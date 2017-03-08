444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال عام

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 444 ترخيصاً لمكاتب وشركات استقدام خلال 2016م بواقع 377 مكتباً و5 شركات و62 فرعاً لشركات، وفقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة.

في الوقت نفسه؛ لم تجدد الوزارة تراخيص 11 مكتب استقدام، بحسب ما كشف المتحدث الرسمي باسمها خالد أبا الخيل.

وأفاد المتحدث بتحديد التقرير السنوي لإدارة التراخيص 3 أسباب رئيسة لعدم التجديد؛ في مقدمتها زيادة عدد الشكاوى من العملاء على المكتب، فضلاً عن الإيقافات المتكررة للمكتب خلال فترة الترخيص وتعدّد المخالفات.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها أو مكاتب الخدمات العامة في الحصول على خدمات الاستقدام. والتعامل في هذا الصدد يقتصر، وفقاً له، على مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قِبَل الوزارة والمعلَنة في موقع «مساند» الإلكتروني الذي أُطلِق في مارس 2014م.

وذكر أبا الخيل أن إجمالي التراخيص الممنوحة من قِبَل الوزارة شملت 715 مكتب استقدام و29 شركة استقدام و183 فرعاً لشركات. ووفقاً للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة؛ تصدرت الرياض قائمة التراخيص بـ 349 ترخيصاً منها 311 لمكاتب استقدام، تلتها المنطقة الشرقية بـ 157 ترخيصاً منها 127 لمكاتب، ثم مكة المكرمة بـ 142 ترخيصاً منها 112 لمكاتب. وحلّت القصيم رابعةً بـ 56 ترخيصاً منها 39 لمكاتب، تلتها المدينة المنورة بـ 54 ترخيصاً منها 36 لمكاتب، ثم عسير بـ 42 ترخيصاً منها 30 لمكاتب، فتبوك بـ 26 ترخيصاً منها 14 لمكاتب. في حين حلّت حائل ثامنةً بـ 24 ترخيصاً منها 15 لمكاتب، تلتها نجران بـ 20 ترخيصاً منها 14 لمكاتب، وجازان بـ 18 ترخيصاً منها 7 لمكاتب، والجوف بـ 17 ترخيصاً منها 8 لمكاتب، والباحة بـ 15 ترخيصاً منها 8 لمكاتب، ثم الحدود الشمالية بـ 15 ترخيصاً منها 5 لمكاتب.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٢) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)