الأحساء: شراكة لتجهيز مركز الكشف المبكر للأورام

أبرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع عبدالعزيز بن سليمان العفالق، أمس، مذكرة شراكة مجتمعية بين الوزارة وعبدالعزيز العفالق، وذلك لتفعيل المبادرة التي تقدم بها العفالق لتأهيل وتجهيز مركز الكشف المبكر للأورام في الأحساء، وذلك بمبلغ وقدرة 20 مليون ريال ولمدة عام.

وحضر توقيع الاتفاقية كل من أعضاء اللجنة المشكّلة لمتابعة التنفيذ والمكونة من ممثلة جمعية مكافحة السرطان الخيرية في الأحساء محمد العفالق، وممثل وزارة الصحة الدكتور إبراهيم الحيدري، وممثل المتبرع مالك الموسى، وممثل مديرية الشؤون الصحية في الأحساء عبدالحميد العمير.

وقدم وزير الصحة خالص شكرة وتقديره لعبدالعزيز بن سليمان العفالق على هذه المبادرة النوعية، والتي تنم عن استشعار المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق رجال الأعمال، وتلمسهم للحاجات الضرورية لمناطقهم والمساهمة في إيجادها، مبيناً أن مثل هذه المبادرات والمساهمات ليست بغريبة على أهالي الأحساء ورجالاتها المخلصين، والذين دائماً يضربون أروع الأمثلة في البذل والعطاء والمساهمة في تنمية وطنهم ومجتمعاتهم.

من جانبه، أوضح عبدالعزيز العفالق أن ما قدمه من مبادرة لتأهيل وتجهيز مركز الكشف المبكر للأورام في الأحساء يأتي من باب المساهمة المجتمعية وتخفيف المعاناة على أهالي الأحساء الراغبين في إجراء الكشف عن الأورام والحد من انتشار الأورام الخبيثة في المنطقة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)