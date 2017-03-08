دورة مهارات إعلامية في «تقنية القطيف»

نظمت الكلية التقنية بالقطيف، أمس، ورشة عمل بعنوان «المهارات الإعلامية للقادة»، واستهدفت عدداً من مسؤولي العلاقات العامة في الدوائر الحكومية بالمحافظة، ونفذها عميد الدراسات العليا بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الدكتور عبدالرحمن المهوس.

وسلط الدكتور المهوس الضوء خلال الورشة على حزمة من المحاور، أبرزها الوقوف على المهارات الواجب توافرها في مسؤول العلاقات العامة والإعلام ودوره داخل وخارج الجهة التي ينتمي إليها، وكذلك موقعه في الهيكل التنظيمي، وأوصى بضرورة تحري الدقة والمصداقية في صياغة وإخراج ونشر المواد الإعلامية لما لها من أثر على الجهة المعنية بها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)