340 طفلاً وطفلة يدرسون في «قارئ» بالخفجي

بلغ عدد الأطفال الذين يدرسون في مركز القارئ الصغير بالخفجي لتعليم القرآن بالخفجي، 170 طفلاً، فيما يبلغ عدد الطالبات اللاتي يدرسن في البرنامج نفسه بروضة زينب 170 طالبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخفجي «قارئ» نواف الدوامي، أن إجمالي الدارسين والدارسات في البرنامج الذي تشرف عليه الجمعية يبلغ 340 طفلاً وطفلة، مبيناً أن البرنامج أحد أبرز نشاطات الجمعية وتأسس عام 1423هـ ويستهدف شريحة الأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات بتلقينهم القرآن الكريم وتعليمهم القراءة والكتابة ومبادئ الرياضيات والسلوك والآداب العامة.

وأكد أن الجمعية تسعى لانضواء مركز القارئ الصغير تحت إشراف وزارة التعليم. وكان مدير مكتب التعليم بمحافظة الخفجي منصور المضيبري، زار الجمعية، أمس، وأبدى خلال الزيارة استعداد تعليم الخفجي لإقامة شراكة فاعلة مع إدارة جمعية «قارئ».

وتجول المضيبري في فصول مركز القارئ الصغير للوقوف على مستوى الطلاب وأعمال المعلمين والاستماع لشرحهم أثناء الحصص الدراسية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)