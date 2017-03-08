256 جوالاً وقائداً في معسكر بجامعة الملك فيصل

نظمت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك فيصل بالأحساء في مقرها بالمدينة الجامعية، المعسكر الكشفي الأول للجوالة، بمشاركة عدد من الجهات.

وأوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور خليل الحويجي أن إجمالي عدد المشاركين بلغ 256 جوالاً وقائداً.

وأضاف أن فعاليات المعسكر تضمنت تنفيذ الدراسة الأولية لقادة الوحدات الكشفية بهدف استقطاب قيادات جديدة للانخراط في الحركة الكشفية وتعريفهم بها وبنظامها، كما تناولت الملابس الكشفية؛ مكوناتها وألوانها والشعار الكشفي والشارة الكشفية.

وأضاف أن اليوم الثالث والأخير للدراسة اشتمل على تدريب المشاركين على ممارسة التقاليد الكشفية من النداءات والتشكيلات والزيارة الصباحية والاصطفاف والعلم، إضافة إلى الطرق الأساسية في التخييم مثل الطهي الخلوي وأنواع النيران والتخييم، ثم التعرف على أساسيات العقد والربطات والدورات.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدة برامج مصاحبة خلال المعسكر وهي: دورة في أعمال الدفاع المدني، ومحاضرة عن الأمن الفكري، ومحاضرة السمات الشخصية والعامة للمتطوع، وخدمة عامة «تشجير» بمناسبة أسبوع الشجرة، ومسابقات وألعاب ليلية، ودورات تدريبية على الفنون والتقاليد الكشفية، ودورة في فنون استخدامات الحبال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)