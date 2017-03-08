استقبل المعرض التعريفي في مركز إعادة التأهيل النفسي بمجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام، أمس، أكثر من 500 زائر، والذي تم تنظيمه لمدة يوم واحد بهدف تعريف المستفيدين ببرامج إعادة التأهيل النفسي وإطلاع المراجعين على آليات البرنامج ومخرجاته والتواصل مع الفرق العلاجية بالمجمع.
وركز المعرض على سبعة أركان توعوية زارها أكثر من 200 مراجع للمجمع و300 من العاملين في أقسام المجمع، واحتوت على ركن لتأهيل النزلاء، وركن الأعمال اليدوية للنزلاء، وركن الخدمات النفسية، وركن الخدمات الاجتماعية، وركن العلاج بالرسم، وركن المطبخ، وركن التدخلات الطبية، ويهدف لتعزيز القناعات لدى العاملين المعالجين في المجمع بضرورة تشجيع النزلاء للانضمام لهذه البرامج لما لها من آثار نفسية إيجابية عليهم.
500 زائر لمعرض «إعادة التأهيل النفسي»
استقبل المعرض التعريفي في مركز إعادة التأهيل النفسي بمجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام، أمس، أكثر من 500 زائر، والذي تم تنظيمه لمدة يوم واحد بهدف تعريف المستفيدين ببرامج إعادة التأهيل النفسي وإطلاع المراجعين على آليات البرنامج ومخرجاته والتواصل مع الفرق العلاجية بالمجمع.
-
أمير الشرقية: الأجيال المقبلة ستكون في أيدٍ أمينة بسواعد الأبناء
-
-
-
-
-
-
-
نائب الملك يبحث تعزيز التعاون والعلاقات الأمنية مع نيوزيلندا
-
-
-
-
أمير الشرقية: الأجيال المقبلة ستكون في أيدٍ أمينة بسواعد الأبناء
-
-
نائب الملك يبحث تعزيز التعاون والعلاقات الأمنية مع نيوزيلندا
-
-
-
-
-
-
-
نائب الملك يوجّه بتطوير منصة «أبشر» وتعزيز الاستفادة من التقنية
-
-
-
-
Profile