500 زائر لمعرض «إعادة التأهيل النفسي»

استقبل المعرض التعريفي في مركز إعادة التأهيل النفسي بمجمع الأمل والصحة النفسية في الدمام، أمس، أكثر من 500 زائر، والذي تم تنظيمه لمدة يوم واحد بهدف تعريف المستفيدين ببرامج إعادة التأهيل النفسي وإطلاع المراجعين على آليات البرنامج ومخرجاته والتواصل مع الفرق العلاجية بالمجمع.

وركز المعرض على سبعة أركان توعوية زارها أكثر من 200 مراجع للمجمع و300 من العاملين في أقسام المجمع، واحتوت على ركن لتأهيل النزلاء، وركن الأعمال اليدوية للنزلاء، وركن الخدمات النفسية، وركن الخدمات الاجتماعية، وركن العلاج بالرسم، وركن المطبخ، وركن التدخلات الطبية، ويهدف لتعزيز القناعات لدى العاملين المعالجين في المجمع بضرورة تشجيع النزلاء للانضمام لهذه البرامج لما لها من آثار نفسية إيجابية عليهم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)