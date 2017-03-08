حالتا «إيدز» و9 حالات إعاقة بين زوار حملة توعوية

كشفت جمعية خيرية بالمنطقة الشرقية عن حالتين مصابتين بمرض نقص المناعة «الإيدز»، و9 حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المستفيدين من حملة أطلقتها للتعريف بحقوق المرضى وذوي الإعاقة بالخبر، واستهدفت الأسر التي ترعاها في أربعة أحياء من ذوي الدخل المحدود.

وتأتي الحملة التوعوية التي نظمتها جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر في حديقة إسكان الخبر، أمس الأول، تحت مسمى «إمداد»، ضمن فريق متكامل لتوعية أفراد المجتمع بحقوق المرضى وذوي الإعاقة العينية والمادية لدى الجهات المقدمة لخدماتها الصحية بمشاركة 13 جهة حكومية وخاصة بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت رئيس جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر نعيمة الزامل، أن الجمعية تعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير وتحسين برامجها التي تقدمها للأسر في شتى المجالات، مبينة أن الحملة استفاد منها ما يقارب 800 زائر من الرجال والنساء.

وأضافت أن الحملة سلطت الضوء على 21 نوعاً من الأمراض من خلال جهات حكومية وخاصة وجمعيات خيرية، كما تضمنت برامج متنوعة توضح حقوق المرضى وذويهم من ناحية المساعدات المادية والمساعدات العينية، وكذلك التوعية الصحية التي لها آليات معينة تعمل بها الجهات المختصة في منح المساعدات تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.

من جهته، ذكرت رئيسة قسم البيئة والصحة ابتسام الشيخ، أن الحملة كشفت عن حالتين مصابة بمرض نقص المناعة «الإيدز»، و9 حالات إعاقة من خلال بيانات الزائرين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التي يجهلونها، حيث تم تحويلهم إلى الجهات ذات الاختصاص، مبينة أن الجمعية عملت على دراسة ميدانية بهذه الحملة لقياس مدى معرفة المجتمع بالخدمات التي تقدمها مختلف الجهات كدعم مادي أو عيني لأصحاب الأمراض المزمنة وذويهم، كاشفة عن أن نسبة كبيرة لا تعلم عن هذه الحقوق والخدمات، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة بالمجتمع بهدف تعريف المرضى بهذه الخدمات وكيفية الحصول عليها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٦) بتاريخ (٠٨-٠٣-٢٠١٧)