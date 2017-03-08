معرض بقشة 2 – على شرف حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٠٨)

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