معرض بقشة 2 – على شرف حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢١) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٠٨)
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معرض بقشة 2 - على شرف حرم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية صاحبة السمو الأميرة…
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