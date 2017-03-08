الإطاحة بالمعتدين على رجل الأمن في جدة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على أهم اثنين في قضية الاعتداء على رجل الأمن في كورنيش جدة، أمس الثلاثاء.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أن المضبوطين هما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو، أحدهم يضرب الراكب في السيارة، والآخر الذي دهس رجل الأمن، مبينة أنه تم التحقيق معهما واعترفا بذلك.

وأشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، برجال الأمن على سرعة القبض على المعتدين، مقدماً شكره على جهودهم التي يبذلونها في سبيل راحة المواطن والمقيم، والحفاظ على أمن هذه البلاد.