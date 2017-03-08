الإطاحة بالمعتدين على رجل الأمن في جدة

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة، على أهم اثنين في قضية الاعتداء على رجل الأمن في كورنيش جدة، أمس الثلاثاء.
وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، أن المضبوطين هما اللذان ظهرا في مقطع الفيديو، أحدهم يضرب الراكب في السيارة، والآخر الذي دهس رجل الأمن، مبينة أنه تم التحقيق معهما واعترفا بذلك.
وأشاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، برجال الأمن على سرعة القبض على المعتدين، مقدماً شكره على جهودهم التي يبذلونها في سبيل راحة المواطن والمقيم، والحفاظ على أمن هذه البلاد.
نبغا يتأدبون
نطلب من وزير الدخليه اتخاذ اجراء صارم وقوي تجاه
هؤلاء العابثين والمستهترين حتى يكونو عبره لغيرهم مما تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد
هذا التصرف حتما وجه من وجوه الارهاب والتعدي على السلطة في وضح النهار والاستهتار برجل الامن اي استهتار بالدولة والشعب قاطبة واتوقع ان المعتدين من الجنسية العربية اللي كلكم تعرفونها وبدأت مشاكلها في كل مكان . يجب قتلهم تعزيزا او يقام عليهم حد الحرابه ليكونوا عضة لغيرهم
نشكر الجهات الأمنية على سرعة القبض على هؤلاء المجرمين
ويجب إنزال أشد العقوبة في حقهم بان يحاكمو ويتمزجلدهم امام الناس في نفس المكان الذي قامو بالاعتداء على رجل الأمن فيه ثم يتم ترحيلهم ويوضعون في القائمة السوداء ليتم تطهير البلد من هذه الأشكال
نشكر الله وحده لا شريك له ثم نشكر مستشار خادم الحرمين الشريفين خالد الفيصل على الامر بسرعة القبض علي المعتدين
كما نشكر رجال الأمن على سرعة الاستجابة لامر الامير خالد
ونطالب من ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف
الضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التطاول على رجال الأمن
حتى لايستهان بهم وبأمر من امرهم
( فالنأخذ من المعلمين عبره )