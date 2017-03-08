أتربة وغبار على الرياض

يتوقع لطقس المملكة اليوم سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض تمتد إلى شرق المدينة المنورة.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.