أعلنت وزارة الداخلية، أنها تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من القضاء على شخص من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي والقبض على مرافقه وضبط سلاح بحوزته، بإحدى الشقق المفروشة بحي الريان بالرياض.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1438هـ، باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بحي الريان بالرياض؛ لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم “داعش” الإرهابي، وعند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهار سلاح كان يحمله بحوزته، مما اقتضى التعامل معه وتحييد خطره الذي كان يمثله، مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى، ولله الحمد.

وتم القبض على شخص كان برفقته، وضبط السلاح الذي بحوزته، ولا تزال الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية.