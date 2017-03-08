أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إلزام منشآت القطاع الخاص بعرض جميع الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، يأتي تطبيقاً لمبدأ كون الفرص الوظيفية متاحة للسعوديين والسعوديات أولاً.

وأشارت الوزارة إلى أنها راعت مستجدات سوق العمل وبدأت في تعديل مسار طلبات الاستقدام من الخارج، ليتمكن الكادر الوطني من الاطلاع على الفرص الوظيفية التي تطرحها المنشآت.

وبينت الوزارة أن خيار طلب الاستقدام متاح لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكبيرة والعملاقة في المهن التي لا يتقدم عليها سعوديون أو سعوديات.