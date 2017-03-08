منع فتح المدارس الأهلية بالرياض

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، قرارا بعدم فتح المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي مثل عقد الاجتماعات، أو لفصول التقوية المسائية (الخدمات التربوية)، أو مزاولة أيّ أنشطة رياضية وثقافية دون موافقتها.

وأوضح المدير العام للتعليم بالمنطقة، عبدالله المانع، على ضرورة الحصول على موافقة الإدارة عند الرغبة في فتح هذه المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي، وعدم استخدام مباني المدرسة لغير ما رُخِّصت له، كتدريس الجاليات، وعقد دورات اللغة الانجليزية، ودورات الحاسب الآلي، والأنشطة الرياضية، وغيرها.

ونوَّه إلى عدم إشغال المبنى المدرسي في اجتماعات أو ندوات لم ترد في التعاميم المنظِّمة، أو الحصول على موافقة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، وعدم فتح أيِّ مركز خدمات تربوية ” فصول تقوية أو نشاطات مسائية ” دون الحصول على موافقة مكتوبة بذلك.