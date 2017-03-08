مصادرة 150 كيلو لحوم فاسدة بالهفوف

صادرت أمانة الأحساء أمس الأول، 150 كيلو غراما من اللحوم مجهولة المصدر، ولحوم أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي، من أحد المحلات المتخصصة لبيع اللحوم في مدينة الهفوف.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، أنه جرى إغلاق المحل، مبيناً أنه تم رصد عدد من المخالفات الصحية من قبل المراقبين الصحيين منها: عدم التزام عاملي المحل بالشهادات الصحية التي تخولهم بالعمل في هذا النشاط، واستخدام درجة التجميد في حفظ اللحوم ومن ثم إعادتها على أنها طازجة.

ولفت إلى أن الأمانة أتاحت وسائل تواصل مختلفة لتلقي الملاحظات والبلاغات من قبل المواطنين والمقيمين في حال رصد المخالفات.