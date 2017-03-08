في عرعر.. تسمم 27 طالباً

تعرض 27 طالباً في إحدى المدارس المتوسطة للبنين بمنطقة الحدود الشمالية اليوم لإشتباه بالتسمم الأمر الذي استدعى إدارة المدرسة نقلهم على الفور لعدد من مستشفيات عرعر.

من جانبها، أوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في صحة الحدود الشمالية في بيان صحافي بأنه في تمام الساعة 12.30 من مساء اليوم، استقبلت غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والأزمات بصحة الحدود الشمالية نداءً عاجلاً بوجود 27 حالة تسمم غذائي لإحدى مدارس البنين بعرعر، وتم التعامل مع جميع الحالات وفق الإجراءات الطبية.

وذكرت أن جميع الحالات بصحة جيدة ومستقرة.

ووقف مدير عام التعليم عبدالرحمن القريشي ومساعديه على حالة الطلاب في مستشفيات عرعر، وتم خروج الطلاب من المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة،كما تناول الطلاب وجبات من أحد المخابز في عرعر أثناء الدوام الرسمي من خلال المقصف المدرسي.