استخراج حصوة من مريضٍ بالمنظار

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي في إجراء أول منظار لاستخراج حصوات الكلية عن طريق فتحه صغيرة لاتتعدى السنتيمتر الواحد في جسم المريض .

وتعد هذه الخدمة الطبية حديثه بعد أن كان يتم تحويل المرضى لمكة وجدة.

وكان المريض يعاني من طول المواعيد وتحمل مشاق السفر.

وبين الناطق الإعلامي لمديرية الشوؤن الصحية بالطائف عبد الهادي الربيعي الفريق الطبي بقسم المسالك البولية بالمجمع نجح في عمل اجراء عملية منظار دقيقة وتكسير الحصوة واستخراجها بالكامل لمريض عشريني بعد إن تعرض للمعانه طويلاً في عدم قدرة المريض على العمل، لافتاً إلى أن المريض يتمتع بصحة جيدة.

وأشار إلى أن عمليات إزالة الحصوه بالمنظار من الخدمات الجديدة التي حرصت إدارة المجمع على دعمها وتوفير الأجهزة اللازمه لإجرائها لتوفير الوقت والجهد على المريض.