حادث يُصيِّب 4 أطفال ورجل وزوجته

تسبب حادث إنقلاب سيارة وقع على طريق الطائف – الرياض، في إصابة أربعة أطفال ورجل وزوجته بإصابات متفرقة.

المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي، أوضح أن عمليات الهلال الأحمر بالطائف تلقت بلاغًا من العمليات الموحدة مفاده وجود حادث انقلاب وقع لمركبة تقل عائلة، وذلك على طريق الطائف الرياض، وعلى الفور قامت عمليات الهلال الأحمر بتمريره لمركزي رضوان والعطيف.

ولفت إلى أنه عند وصول الفرق اتضح أن بالموقع ست إصابات (أربع أطفال ورجل وزوجته)، وعلى الفور تم فرز الحالات، واتضح اثنتان منها متوسطة الإصابة وأربع حالات أصيبوا بإصابات بسيطة، فيما تم التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم على مستشفى المويه.