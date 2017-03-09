أ ب ت
أحمد هاشم
السعوديون.. شعب (الشيزوفرينيا) المختار!
(أ)
عندما تنفق الأسر السعودية مبلغ 96.2 مليار ريال على السياحة الخارجية في العام الماضي، منها 42 مليار ريال على وسائل الترفيه المتعددة من سينما ومسرح ودور للفنون ومهرجانات ومراكز للتسوق، فلا يمكن المزايدة على انغلاق هذا الشعب وعطشه للترفيه.
الأرقام دائماً ما تأتي لتأكد أن الإنسان السعودي ليس هو الإنسان الذي رسمه البعض في مخيلتنا جميعاً، شخص منغلق، ذو خصوصية، لا يفقه في التسلية عن نفسه -كما تصورنا به بعض القنوات التلفازية التي ترفع راية الدين الذي يفهمه رؤساء مجالسها- إلا من خلال مسابقات شد الحبل واللعاب (تلي ماتش) وسؤال المشعوذين عن كيفية إخراج الجن والسحر والحسد، وأفضل العلاجات العشبية لجعل (ركب) السيدات بيضاء.
في مجتمع سيطر عليه فكر الأقلية -التي تدافع حالياً باستماتة عن آخر معاقلها- لأجيال، نجحت هيئة الترفيه في بذر فكرة أن السعودي إنسان طبيعي داخل وطنه وخارجه، لا يعاني من أي حالة ازدواج شخصية أو فصام (شيزوفرينيا)، فهو يطرب ويبتسم ويتذوق الفن وتأسره لوحة فنية وتتراقص أصابعه عند سماعه جملة طربية أصيلة، أو موسيقى، ويقهقه عند سماعه طرفة في مسرحية أو عمل تمثيلي.
هذا هو الإنسان السعودي الحقيقي الذي تتجاذبه الدول لينفق فيها على سعادته (دون تفريط في دينه)، نعم لقد نجحت هيئة الترفيه بقوة القرار السياسي وعدم الالتفات للخلف أو الخوف في كسر (تابلوه) السعودي المتجهم، الذي لا يعي مفهوم الجمال.
3 آلاف فعالية في 22 مدينة سعودية ستنفذها (الترفيه) خلال هذا العام ستزرع في مجتمعنا أملاً جديداً في أن نكون أكثر إنسانية وأكثر طبيعية في تعاملاتنا الحياتية.
(ب)
الغناء والطرب دون فحش واختلاط، سياقة المرأة، دور العرض (السينما)، المسارح، الفنون التشكيلية بأنواعها، جميعها كانت تحت مجهر اجتهاد فقهائنا.
وعند اختلاف علماء الفقه المعتبرين من حقك الأخذ بما تراه (أنت) مناسباً، وفي الوقت نفسه لست ملزماً بإجبار الآخرين على تبني وجهة نظر (شيخك) الاجتهادية.
كلام منطقي ولكن ننتظر من الهيئة ماهو اكثر
فبالاضافة الى الحفلات نتمنى تبنيها لانشاء دور للسينما ومسارح وبيوت للفن حقيقيه
وايضا فعاليات للشباب والنساء خلال الاجازات الاسبوعية والاجازات في جميع مدننا
يعني من المهم ان تكون الفعاليات شاملة مابين ترفيهية ومهرجانية وفنية
أسعدت صباحا يااخ احمد بن حسين الشريف …السعوديه لها خصوصيه فعلا وخصوصية متميزه لانها مهبط الوحي وبلاد الحرمين ومنجم العروبه ومصدرها جزيرة العرب وبعد توحيدها تحت
مسمى المملكة العربيه السعوديه قضت على سلوكيات سائده تم تصحيحها بعد توحيد البلاد كانت الجواري والغلمان تباع حول أبواب الحرم المكي ؟!!!…..وكانت الخمور تباع في الحرمين ؟!!! وكانت الصلاة في الحرمين 4 مرات لكل فرض ؟!!…
وكل أمام يصلي خلفه أتباعه …ولكن بعد توحيد البلاد قضي على كل هذه السلوكيات التي يجب ألا تكون في بلاد الحرمين ….هذا ماوثقه المستشرقون في كتبهم ……
ولذا لنا خصوصيه فعلا….. وهي خدمة الحرمين الشريفين وتطبيق سلوكيات الإسلام …
وهذه رغبة أغلبية الشعب السعودي العربي ولك تحياتي ….
أبو عبدالله الاصلي …
” وفي الوقت نفسه لست ملزماً بإجبار الآخرين على تبني وجهة نظر (شيخك) الاجتهادية.”
شيخي هو الامر الناهي وعلمه اللي ماشي….ابتسم
جميل انك ربطت ذلك بتنوع الفتوى
ارجو ان تقدم هيئة الترفية كل ماهو مفيد دون اسفاف كما يحدث في بعض الاستاند كوميدي
الفرد البسيط والعادى هو الذى يمارس حياتة كأى إنسان فى اى بقعة من العالم ، لا غرابة ان يطرب ويترنم مع الجملة الموسيقية ، ولا ينكر انة يتابع المسلسلات فى شهر رمضان ، ولا يناقض ذلك تدبرة وحفظة لكتاب اللة الكريم ، ازدواج الشخصية تكون حين ينتكس المرء مع اول بادرة او صدمة فى مشاهدة كيف يعيش الآخرون ، من يبتعد عن كتاب الله بعد ان حفظه لمجرد انه يشعر انه كان محروما من لذات وشهوات الدنيا عمرا طويلا ، لهذا كان التوسط حتى فى اللباس والشكل وطول اللحية ، ولهذا يكون الاولى ان تكون حتى الوجوه والسحنات والملابس مختلفة عن العالم ، لا يجب ان يكون الشعار هو اللحية الطويلة والملابس البيضاء القصيرة والغترة والشماغ شعارا نختلف به عن العالم بدون اى محتوى وفهم حقيقى وصحيح للدين والحياه ، هذة المجموعات هى التى تحتاج للتوعية والإرشاد