طارق العرادي
الاستغناء عن الله: قراءة في الجديد القديم !
يقول صاحبي هذا عنوان لا يوجّه للقارئ المؤمن، قلت له أنت تشبه الإنسان لا يصبر على ما لم يحط به خبرا ! تبسم وقال هات ما عندك فقلت:
من أخطر عيوب المثقف العربي أن يتحوّل بالمواقف إلى اتجاهات فكرية، وهذا هو التفسير الدقيق لما حصل ويحصل في المشهد الثقافي السعودي منذ ظهور ما سمي بالتيار الليبرالي الذي جسد بعض المنتمين إليه هذا التحول الفكري نتيجة مواقف محددة ما زالت تستدعى رغم عدم فاعليتها، لتعبّر عن إفلاس ظاهر جسده آخرون بالتنكر للفكرة الليبرالية كحالة هروب من التبعات ومن شطط الخصومة. بوعي أو دون وعي وبقصد أو دون قصد مارس بعض المنتمين لهذا التيار دور المستورد للقلق للوجودي الذي تصدره الثقافة الغربية وعلاقتها المرتبكة مع الخالق، (وهكذا نسجت معركة الدين ضد النفس فكأنما خلق الله العالم بالصراع وليس بالسلام..صراع الدين ضد الطبيعة الإنسانية لتدرك دوماً أنها ذات عاجزة وضعيفة وفانية تحسب عليها أنفاسها في الدنيا لتعبر إلى القصاص الإلهي). النص بين المزدوجين لحاج حمد رحمه الله.
يمكننا التمثيل بمشهد واحد دال على الفكرة وهو (المشهد الأخلاقي) فهذا التيار يصر منظروه في مقالاتهم وبرامجهم ومسلسلاتهم على دق إسفين بين الله والإنسان في موضوع الأخلاق. وتراهم يتنكرون لفكرة التعبد بالأخلاق لله واحتساب الأجر ويرون في هذا انتقاصاً من الشأن الإنساني وتحرر النفس البشرية من الدوافع الذاتية عند ممارستها فضائل الأخلاق.هذه المقاربة غربية بامتياز وقد نشأت وترعرعت في كنف القلق الوجودي الغربي عندما تصدعت علاقته بربه إثر ما نعرفه عن التاريخ الغربي.
تصعب مسامحة من يضر وعي الأجيال اليافعة باستحضار هذه الأبعاد التي تضرب في عمق فكرة (التوحيد) لتربك أفكار الشباب، وتراه يقفز محتفلاً بكل اكتشاف يمكن أن يعاند الدين بادي الرأي، وكل ذلك يتم تحت مظلة المواقف تجاه حركات وتيارات دينية لها وعليها. ويزداد الأمر سوءاً مع سيادة البعد التقليدي في تدريس ونشر مواضيع العقيدة وبعدها عن الإشكاليات المعاصرة في زمن الانفتاح على كل شيء.
في ظني أن معالجة المفاهيم الوجودية وفق المنهج الإسلامي أولوية قصوى في عصرنا، فهذا هو حديث الشباب وهو موقع أسئلتهم التي لا تجد غير إجابة مأزومي الفكر والثقافة.إن مفهوم (العجز) والانتقاص من قيمة العقل البشري والقيمة الوجودية للإنسان واضطراب الفهم حيال منطق القدرة والتسخير أو منطق العزة الإلهية والرحمة، يقابله مفهوم (الطغيان) الذي تجلى في المفاهيم العلمية الوضعية وبناءاتها الفلسفية التي آلت في صورتها المادية الجدلية إلى تغييب (الله) عن فعله في الحركة الكونية.
يقول حاج حمد (المشكلة الإيمانية الآن هي في توجه الإنسان كلياً نحو الاتحاد بالطبيعة عبر منهجية العلم بديلاً من التوجه إلى الله كونياً عبر منهجية الخلق. وكما يعني هذا الوضع فارقاً جذرياً في مفهوم الشرك كذلك يعني فارقاً جذرياً في النتائج الإيمانية).
مرة أخرى، فإن المسألة الوجودية تمسي مؤرقة عند تقديم أفكارها في القالب الغربي من قبل مثقف مستلب مشوه التكوين، مقابل ضعف التأهيل لدى منظري الاتجاه الإسلامي في هذا المجال أو عدم شجاعتهم في مغالبة الأفكار القادمة وتحرير تماسها مع واقع معطوب. المقاربة المطلوبة يمكنها بسهولة معالجة ارتباك الأفكار المسمى (إلحاد الشباب) في واقعنا المعاصر الذي ما هو- في غالبه- إلا صراع واهم بين الإنسان وخالقه وفق معادلة العجز والطغيان التي أصابت نرجسية الإنسان الغربي فخرج على عالم (الغيب) وعلى عالم (الشهادة) تائهاً محتاراً.
لا يمكن أن نستغني عن الله حيث أن الله خلقنا وهو ادرى بنا فالصانع ادرى بصنعته كذلك الله هو الخالق وهو ادرى بخلقه لما تكون في البحر وتغرق بك السفينه تشعر بأن هناك منقذ ينقذك من الغرق هذا المنقذ هو الله جلا وعلا اي بمعنى لا يمكن أن نستغني عن الله أن نستغني عن الله اي ان تعيش في نفق مظلم اي ان تلغي فكرة الخلق إذ لا يسود النظام ولا تكون هناك حياه سعيده وتكون الحياه فوضى خاليه من الاخلاق مليئه بالفراغ تكون الحياه يسودها القتل والقتال والنار والعياذ بالله فالله لا يصدر منه الا الخير فمن اتبع الخير عبدالله ومن اتبع غير ذلك فقد اتبع طريق ابليس فاسأل ما حولك من اين جئت ليقول من ابي وابوك من اين جاء ليقول من جدي إلى أن تصل إلى آخر الذريه فمن اين جاء ليقول الصدفه فأين الصدفه من محلها اذا لقيت شخصا صدفة فهل الصدفه تخلق مخلوق عظيم بهذه الهيئه الا يكون من اوجده خالق عظيم الا هو الله الذي ليس كمثله شيئ وهو الواسع العليم.
اخوك محمد آل سالم.
مقال ممتاز، ولكنه كتب بيدٍ واحدة ، وبعينً واحدة ، ومن زاوية واحدة – كعادة اتهام الناس هذه الأيام : قريبهم وبعيدهم ، وكبيرهم وصغيرهم ، وسمينهم ونحيفهم ، بأنهم قد تغربوا أكثر من الغرب أنفسهم .. فهاهم – هداهم الله :
= يلبسون النظارات.
= ويحتذون النعال .
= ويستخدمون الإسبرين والأنسولين ويتطعمون ..
= ويستخدمون الجوال والتلفاز والنت ..
يفعلون كل ذلك تقليدا للغرب ..
وهذا هو عوارهم ومنقصتهم وسوء تدبيرهم ..
فهم لم يدركوا أن الأسفلت جني من الجان ، وأن التلكس/ البرقية والتلفون من عمل الشيطان ، وأن جهازي قياس الضغط والسكري تغريب ما أنزل الله به من سلطان ..
ليت الدكتور العرادي الحبيب نظر بعينين ، ونصب الميزان ..
أحبك يا دكتور طارق فحبني كما أحبك../ يتبع.
تكملة :
لم يذكر كاتبي العزيز ، لا من قريب ولا من بعيد ، أن هناك من الذين يتهمون الناس بالجملة والقطاعي بأنهم تغريبيين ، لا يرجى منهم خير يذكر..أقول:
= لم يذكر أن هناك من يضيف في الدين من المتشددين ، ونسي هؤلاء أن الزيادة في دين الله كالنقصان ، ويظنون أنهم لو زادوا أو نقّصوا يحسنون صنعا..
= ولم يذكر أن هناك من المتشددين من يقول أن من يعلم ابنته مهنة الطب “ديوث” وزنديق ولا يجب دفنه في مقابر المسلمين..
= ولم يذكر أن تكفير الناس بالجملة لا يجوز.
= ولم يذكر أن من المتشددين من ينحر الأب والأم من الخلقفا – مع التكبير .
= وأن من المتشددين من يخلع البيعة عن/ من ولي الأمر نتيجة فتاوى منهج خفي ، له مآرب أولها الوصول للسلطة.
= وأن هناك من يدعوا على أخيه المسلم ، الذي ليس من فرقته أو جماعته ، في صلاة الجمعة: بأن ييتم الله أطفالهم ، ويرمّل نسآءهم ، ويجعلهم غنيمة للمسلمين( يقصد غنيمة لفرقته)..الخ.
= وأن هناك من يزكي نفسه ويتألّى على الله فيقول (نحن الفرقة الناجية الوحيدة ولنا الجنة ، وما عدانا فرق ضالة ولهم النار).. نصّب نفسه نائبا/ وكيلا عن الله ، ووزع المسلمين على الجنة والنار – حسب مزاجه هو…
تكملة وخاتمة:
= هناك عيوب وأخطاء عند من يأخذ بمخترعات الغرب وعلومه،وبعض هذه العيوب الاعتقاد بأن عقولهم أعلم وأدرى ، وقد ينسون أو يتناسون أن كل شيء ما كان ليكون لولا تدبير وقضاء الله ..
= وهناك عيوب وأخطاء عند من يتشدد وينغلق ويتحجّر ويتزمت في دين الله ، فلا يقبل أن يتفقه الفقه الشرعي الذي ييسر على عباد الله (ما خيرت بين أمرين الا واخترت أيسرهما).. ولا يدرك أن الفقه “متحرك” يدور حيث مصلحة الخلق – رضا لله..
(من ذا الذي يتألى عليّ أن لّا أغفر لفلان ، لقد غفرت له وأحبطت عملك).
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) الاية.
** كذا نكون أعطينا كل ذي حقٍ حقّه ، ولم نتبنى وجهة النظر المتشددة ، ولا المفرّطة ..
لا أظن أن هناك من يؤمن بالله ومائكته ، وكتبه ورسله ، واليوم الاخر وبالقدر ، خيره وشره يقول ب”الإستغناء عن الله” – سبحانه وتعالى – إلا من كان في قلبه مرض ..
** المفرّط الذي يظن أنه “بعقله” يستغني عن الله فهو بلا عقل ، ولا علم ، ولا سليقة سليمة.. ضال !
** المتشدد الذي يظن أنه “بتشدده” يريد يكمّل الدين يتجرأ على الله ورسوله ، ولسان حاله يقول أنه (((بعقله وعلمه))) لم يرى الاية الكريمة (اليوم أكملت لكم دينكم) الاية … (لا أريد أن أكمل السياق تأدبا مع الله) ونسي هذا الضال أنه يقرّر أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لم يبلغ الرسالة كما أراد الله ..
لا المفرط أصاب ، ولا المتشدد أصاب ، وخطأ المتشدد أكبر وأكبر وأكبر ..