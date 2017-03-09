استُشهِد في تاروت برصاص إرهابيين مجهولين

طبرجل تشيّع الشهيد الشراري

وصول جثمان الشهيد الشراري إلى مطار القريات

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القرياتبدر المدهرش

شيَّعت جموعٌ غفيرةٌ في محافظة طبرجل، بعد صلاة العصر أمس، جثمان الشهيد الجندي أول في شرطة القطيف، موسى دخيل الله المهرمس الشراري.

الشهيد

الشهيد

وشارك في تشييع الجثمان أقارب الشهيد ومواطنون وعددٌ من المسؤولين في منطقة الجوف ومحافظة طبرجل التابعة لها.

وكان الجثمان وصل، ظهر أمس، إلى مطار محافظة القريات، واستقبله جمعٌ تقدَّمه المحافظ، عبدالله الجاسر، ومدير شرطة المحافظة، العميد مفضي الخميس.

ونُقِلَ الجثمان إلى طبرجل، ثم إلى مقبرتها بعد الصلاة عليه في جامع الإيمان.

وكان المتحدث الأمني في وزارة الداخلية أعلن، في بيانٍ أمس، استشهاد الجندي أول الشراري، بعد تعرضه إلى إطلاق نار من مصدر مجهول.

ضوئية لما نشرته “الشرق” في عددها الأربعاء عن الشهيد

ضوئية لما نشرته “الشرق” في عددها الأربعاء عن الشهيد

وأوضح المتحدث «عند الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 8/ 6/ 1438هـ، وعند مغادرة الجندي أول في شرطة القطيف موسى دخيل الله الشراري من مركز شرطة تاروت (القديم) في محافظة القطيف بسيارته الخاصة؛ تعرَّض إلى إطلاق نار من مصدر مجهول ما نتج عنه استشهاده، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، وقد باشرت الجهات المختصة في الشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لاتزال قيد المتابعة الأمنية؛ وتحديد دوافعها». واستنكرت شخصيات دينية واجتماعية في القطيف، في بيانٍ لها الثلاثاء، الجريمة الإرهابية، مثمّنةً جهود رجال الأمن.

الصلاة على الشهيد الشراري عصر أمس في جامع الإيمان في طبرجل (الشرق)

الصلاة على الشهيد الشراري عصر أمس في جامع الإيمان في طبرجل (الشرق)


.. ونقل الجثمان إلى مقبرة طبرجل بعد الصلاة عليه

.. ونقل الجثمان إلى مقبرة طبرجل بعد الصلاة عليه

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)
القريات  |  بدر المدهرش
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