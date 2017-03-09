«العمل» تُكرم «سواعد الشرقية» لجهودها في خدمة ذوي الإعاقة

وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، بتكريم جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية في المنطقة الشرقية، وذلك نظير مجهوداتهم في تنفيذ مشاريع عديدة تخدم المجتمع ككل وفئة ذوي الإعاقة بشكل خاص. وكانت جمعية سواعد نفذت مشروع تهيئة مرافق منازل عدد كبير من ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية، وكذلك لبعض المساجد والمدارس والمرافق العامة التي يرتادها أشخاص ذوو إعاقة بعد إجراء قسم التأهيل في الجمعية مسحاً على المواقع التي يرتادها المعاقون، وخصوصاً بعد موجة المطر التي شهدتها المنطقة مؤخراً، ومساهمتها في سحب المياه المتجمعة في ساحات المدارس وعمل المنزلقات حتى يتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من ارتيادها. وأكد مدير مركز التنمية الاجتماعية في الدمام نايف السفياني، خلال تسلم الأمين العام لجمعية سواعد للإعاقة الحركية في المنطقة الشرقية خالد آل عبيد، تكريم الجمعية في مقرها بالخبر، أن مبادرات جمعية سواعد تستحق الشكر والتقدير، خصوصاً أنها تدار بأيدٍ سعودية جميعهم من ذوي الإعاقة الحركية.

إلى ذلك، أوضح آل عبيد أن المبادرة تأتي من أشخاص ذوي إعاقة بهدف النهوض بالوطن، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 في أن تكون البيئة صديقة لذوي الإعاقة والمجتمع ككل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٥) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)