الجبير يبحث العلاقات مع قطر والجزائر والسودان

بحث وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، وسفير قطر لدى المملكة، الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني، العلاقات بين البلدين الشقيقين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان الجبير استقبل، في مكتبه في مقر الوزارة أمس، السفير القطري.

إلى ذلك؛ استقبل الجبير سفير الجزائر، أحمد عبدالصدوق، وسفير السودان، عبدالباسط السنوسي، كلاً على حدة، حيث بحث العلاقات الثنائية وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)