«تعليم الجوف» تُعلن أسماء المرشحين لجائزة «تميز»

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الجوف ممثلة في إدارة الجودة الشاملة، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة وزارة التعليم للتميز «تميز» في دورتها الثامنة 1437/1438هـ.

وتمنى المدير العام للتعليم في المنطقة فواز السالم، التوفيق للمرشحين والمرشحات من «تعليم الجوف» للفوز في الجائزة، وهم: مدرسة العُمرية الثانوية الأهلية في سكاكا، وقائدها فواز العويضة في فئة الإدارة والمدرسة، وصباح الرويلي من مكتب التعليم في سكاكا للبنات في فئة المشرفة التربوية، وحمدان الرويلي من مدرسة أندلس الجوف الابتدائية الأهلية بسكاكا في فئة المعلم، ووداد الخالدي من مدرسة العشرون الابتدائية في سكاكا، وعيدة الفهيقي من مدرسة الرابعة عشرة المتوسطة في سكاكا، ورازان الدهاش من مدرسة الثانية الثانوية بدومة الجندل في فئة الطالب.

وفي فئة العمل التطوعي: مدرسة الخامسة الابتدائية في دومة الجندل والقائدة نوير الغفيلي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)