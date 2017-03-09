تخريج طلاب جامعة حائل.. الأربعاء

يرعى أمير منطقة حائل الأمير سعود بن عبدالمحسن، الأربعاء المقبل، حفل تخريج طلاب جامعة حائل للعام الدراسي الحالي 1437/ 1438هـ، المقام في المدينة الجامعية «طريق حائل – الخطة»، فيما سيكون حفل تخريج الطالبات يوم الخميس 24 جمادى الآخرة الجاري في مجمع كليات الطالبات بحي أجا. وتبدأ لجنة حفل التخرج باستقبال الطلاب الخريجين وتوزيع «بشوت التخرج» عليهم بدءاً من اليوم وذلك في مسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية «مبنى رقم 8 في المدينة الجامعية»، وذلك على فترتين يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة، ومن الرابعة عصراً وحتى الثامنة والنصف مساءً.

ودعت اللجنة الراغبين من الطلاب الخريجين في المشاركة بإلقاء كلمة الخريجين وتلاوة القرآن الكريم في افتتاح حفل التخرج، المبادرة بالتسجيل لدى اللجنة في مسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)