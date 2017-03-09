أعلنت وزارة الداخلية تحييد خطر منتمٍ إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والقبض على شخصٍ كان يرافقه، بعد مباشرة بلاغٍ عن الاشتباه في أحد نزلاء شققٍ مفروشةٍ في حي الريان في الرياض.

وأوضح المتحدث الأمني في الوزارة في بيانٍ أمس «عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1438هـ؛ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن الاشتباه بأحد النزلاء بشقق مفروشة بحي الريان بالرياض لإظهاره التأييد والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي».

وأكد المتحدث «عند محاولة رجال الأمن القبض عليه بادر بالمقاومة وإشهاره لسلاحٍ كان يحمله بحوزته، مما اقتضى التعامل معه وتحييد خطره الذي كان يمثله، مما أسفر عن مقتله دون تعرض أي شخص من الموجودين في المكان لأي أذى- ولله الحمدـ والقبض على شخص كان برفقته وضبط السلاح الذي بحوزته، وما تزال الجهات الأمنية تواصل إجراءاتها التحقيقية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٤) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)