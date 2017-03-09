مركز الملك سلمان ينفذ مشاريع في الصومال لدعم 42 ألف شخص بينهم يمنيون

يتفقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر فريقٍ منه، سير مشاريعه في الصومال.

وتستهدف هذه المشاريع، التي يمولها المركز وينفذها من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، توفير فرص العمل والاندماج للصوماليين العائدين من اليمن، وكذلك توفير المأوى والحماية والرعاية التعليمية والصحية للاجئين اليمنيين، فيما يُتوقّع أن يستفيد منها 12 ألف فرد بشكل مباشر و30 ألفاً آخرون بشكل غير مباشر.

ووقف فريق المركز على مقر اللاجئين اليمنيين وما يُقدّم لهم من خدمات، واطّلع على الإجراءات المقدمة للصوماليين العائدين من اليمن، والتقى عدداً من المسؤولين.

وكانت باخرة تُقلُّ 118 صومالياً عائداً من اليمن وصلت الإثنين الماضي إلى ميناء بربرة في الصومال قادمةً من عدن. والباخرة هي الثالثة من نوعها.

إلى ذلك؛ يستفيد نحو 39 ألف يمني من مخيمات الإيواء التي ينفذها مركز الملك سلمان للنازحين واللاجئين من مختلف مناطق اليمن. وتوفِّر المخيمات خدمات المسكن والعلاج والتعليم.

ونفذ المركز، خلال 2016م، 5 مشاريع في الجانب الإيوائي باليمن بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون دولار. وشمل ذلك نقل 3 آلاف لاجئ أثيوبي إلى بلادهم.

على صعيدٍ آخر؛ وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا مساعدات إغاثية على 1231 أسرة سورية لاجئة في محافظات المفرق والزرقاء وإربد الأردنية.

وشملت المساعدات، التي وزعها مكتب الحملة في الأردن، أطقم أوانٍ منزلية وحقائب عناية شخصية وتموراً، ضمن المحطات الـ93 والـ94 والـ95 من برامج «شقيقي سفرتك هنية» و»شقيقي صحتك غالية» و»شقيقي غذاؤك صحي».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٢) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)