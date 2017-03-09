لقاء السحابة الكاملة في الأحساء.. الأحد

تنظم جمعية البر بالأحساء بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في مقر غرفة المحافظة، الأحد المقبل، اللقاء الأول للمنظمات غير الهادفة للربح الحديثة بعنوان «السحابة الكاملة»، بحضور ممثلي الجهات الخيرية بالأحساء.

وذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أن لقاء السحابة الالكترونية الذي ستقدمه الجمعية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت لأكثر من 30 جهة غير ربحية بالأحساء، يعتبر من اللقاءات التعريفية المهمة التي تساعد الجهات الخيرية على التعامل باحترافية مع المنتجات السحابية لمايكروسوفت، وإحداث مزيد من التغيير الإيجابي على أعمال تلك الجهات وإنجاز المهام من أي مكان وفي أي وقت وعلى أي جهاز.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة مايكروسوفت العربية للتقنية الوطنية الدكتور ممدوح نجار إن مايكروسوفت تلتزم بتمكين المنظمات الخيرية غير الربحية على استخدام الحوسبة السحابيّة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية للمملكة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)