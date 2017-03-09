اختتمت إدارة التوعية الإسلامية في الأحساء، أمس، التصفيات الختامية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثانية عشرة المقامة في القاعة الكبرى بمبنى الشؤون التعليمية.
وتضمنت التصفيات ثلاثة مستويات على النحو التالي: المستوى الأول حفظ 100 حديث للمرحلة الابتدائية، وشاركت فيه 16 طالبة، والثاني حفظ 250 حديثاً للمرحلة المتوسطة، بمشاركة 18 طالبة، والمستوى الثالث حفظ 500 حديث للمرحلة الثانوية، بمشاركة متسابقة واحدة.
وتم بعد إجراء التصفيات ترشيح ثلاث فائزات على مستوى محافظة الأحساء للتصفية على مستوى المنطقة الشرقية.
الأحساء: اختتام تصفيات جائزة الأمير نايف لحفظ الحديث
اختتمت إدارة التوعية الإسلامية في الأحساء، أمس، التصفيات الختامية لمسابقة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- لحفظ الحديث النبوي في دورتها الثانية عشرة المقامة في القاعة الكبرى بمبنى الشؤون التعليمية.
نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)
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