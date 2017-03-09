قسم للزراعة المائية بنظام الصالات في «أبو معن»

افتتح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم، قسم الزراعة المائية بنظام الصالات في مزرعة محمد بن سلمان الجبر في منطقة أبو معن «الرويحة»، بحضور مجموعة من المهندسين والمهتمين بالشأن الزراعي.

وأبدى الملحم إعجاباً بأنظمة الزراعة المائية والمحاصيل الناتجة عنها من حيث الجودة والكمية، وتلقى شرحاً وافياً عن طبيعة الأنظمة المائية والمحاليل المستخدمة فيها وطرق توريدها وتركيبها.

وأكد استعداد الإدارة لتقديم أي مساعدة لإنجاح المشروع أو أي مشاريع من شأنها خدمة وتطوير الشأن الزراعي بالمنطقة، متمنياً أن يكون المشروع بداية لفرصة استثمارية يستغلها المزارعون أفضل استغلال.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)