العطلة: إصابات الحوادث المرورية هي الأخطر على الدماغ

وصف عضو هيئة التدريس في عمادة السنة التحضيرية بجامعة الملك فيصل الدكتور عمرو العطلة، الخدمة الإسعافية في جوهرها بأنها إنقاذية للحفاظ على الحياة، حتى وصول المصاب إلى المستشفى، معتبراً إصابات الدماغ الناجمة عن الحوادث المروعة هي الأخطر على الإطلاق، محذراً من الارتباك والخوف عند مواجهة الحالات الطارئة.

جاء ذلك خلال حديثه في محاضرة ألقاها بقاعة الفارس بكلية إدارة الأعمال، أمس الأول، بعنوان «أساسيات الإسعافات الأولية»، وذلك في إطار برنامج الكلية الثقافي الأسبوعي المتجدد للفصل الدراسي الجاري، بحضور عميد الكلية الدكتور هاني شيتي، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، والطلاب. وأوضح الدكتور عمرو العطلة أن نظام الخدمات الطبية الطارئة يشتمل على عدة خطوات مهمة هي: اكتشاف الحالة الإسعافية والاتصال المبكر بالخدمة الإسعافية والإسعافات الأولية والخدمة الإسعافية المتخصصة وصولاً إلى الرعاية في المستشفى، مبيناً أنه يتوجب على المسعف مسح الموقع وإجراء الفحص المبدئي واستدعاء المساعدة الطبية والتصرف بأولوية تسمح له باكتشاف ما يهدد الحياة والتصرف بصورة صحيحة، كما يتوجب لدى استدعاء المساعدة الطبية تبيان مكان الحادث وكيفية حدوثه، ناهيك عن عدد المصابين. وأبان الفرق بين الموت السريري والموت البيولوجي، مشيراً إلى أن الموت السريري هو التوقف المفاجئ لحركة دوران الدم في الأوعية الدموية وتوقف التنفس والوعي نتيجة توقف القلب عن النبض بالطريقة الطبيعية له بسبب السكتة القلبية، إذ تستمر حياة الإنسان بحالة الوفاة السريرية بصورة مؤقتة على الأغلب، حيث يمكن إنعاش الشخص الميت سريرياً عن طريق إنعاش القلب والرئتين واستخدام الصدمات الكهربائية، ولكن في حالة عدم استجابة الجسم للإنعاش فقد يتعرض الشخص غالباً إلى الوفاة بسبب عدم مقدرة الدماغ على البقاء حياً لعدم وصول الأكسجين إلى الدماغ.

وأضاف «الموت البيولوجي يتحقق في حال لم يستجِب من يتعرض للموت السريري للإنعاش، حيث يدخل الشخص المصاب لمرحلة انعدام وظائف الدماغ بما فيها النخاع الشوكي بشكل كامل ونهائي، وفي هذه الحالة فإن الشخص الميت بيولوجياً أو دماغياً يمكن أن يعمل قلبه لبرهة من الزمن حتى بعد موته، لأن القلب يظل ينبض دون عمل من الدماغ، بيد أن الشخص المتوفى دماغياً لا يستطيع التنفس، لذلك فإن نسبة الأكسجين في الدم تتناقص بشكل تدريجي وسريع مما يؤدي إلى توقف القلب أيضاً عن العمل بسبب قلة الأكسجين اللازم لعضلات القلب».

وشرح الدكتور العطلة أنواع النزف الدموي الثلاثة: الشرياني والوريدي والشعري، موضحاً الحالات المتبعة للإسعاف حيالها، كما تطرَّق إلى إسعافات من تعرض للغصة من البالغين والرضع وفي حالات الغرق، مستعيناً بفيديوهات توضيحية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)