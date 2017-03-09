انطلاق ملتقى الأمن والسلامة للقيادات المدرسية

نظمت إدارة التعليم في حفر الباطن، أمس، ملتقى الأمن والسلامة المدرسية للقيادات المدرسية، بحضور وكيل وزارة التعليم للتطوير التربوي، أمين عام إدارات التعليم الدكتور راشد الغياض، والمشرف العام على الإدارة العامة للأمن والسلامة الدكتور ماجد الحربي، ومدير تعليم حفر الباطن عايض الرحيلي، ومسؤولي عدة جهات حكومية. وقدم مدير التعليم في محافظة حفر الباطن عايض الرحيلي، ورقة العمل الأولى بعنوان «قضايا الأمن والسلامة في المدرسة»، فيما جاءت الورقة الثانية بعنوان «إدارة المخاطر في المنشآت التعليمية»، والثالثة بعنوان «دور قائد المدرسة في الأمن والسلامة المدرسية»، والرابعة بعنوان «الإسعافات الأولية»، فيما كانت الورقة الخامسة بعنوان «الإنذار المبكر»، والسادسة بعنوان «السلامة المرورية».

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٦) بتاريخ (٠٩-٠٣-٢٠١٧)