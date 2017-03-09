حوار دبلوماسي مع السفير الفرنسي فرانسوا غوييت – روتانا خليجية

طباعة التعليقات

08

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٢) صفحة (٠٨) بتاريخ (٢٠١٧-٠٣-٠٩)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك