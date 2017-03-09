رياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

تنشط اليوم الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، حائل، تبوك وشرق (منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية) تمتد الى منطقة نجران.

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ،وحالة البحرخفيف إلى متوسط الموج.