إحباط تهريب 358 زجاجة خمر

أحبطت سلطات جمرك جسر الملك فهد، ثلاث محاولات لتهريب 358 زجاجة خمر و105 كجم من ثمار القورو المحظورة، عُثر عليها مُخبأة في ثلاث مركبات قدمت للمملكة عبر المنفذ.

وقال مدير عام جمرك جسر الملك فهد المكلّف ضيف الله العتيبي: “تم إحباط تلك الكمية من الممنوعات من خلال ثلاث محاولات لتهريبها، حيث قَدِمت أولاً مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين، وفي أثناء إنهاء إجراءاتها الجمركية عُثر على 312 زجاجة خمر كانت مُخبأة داخل تجويف إطارات المركبة التي تسير عليها.

وفي المحاولة الثانية، تم ضبط 46 زجاجة خمر عُثر عليها مُخبأة في خزان وقود إحدى المركبات، مشيرًا إلى أنه تم إحباط تهريب كمية من ثمار القورو بلغت 105 كيلوجرام كانت مخفية في تجويف الإطارات التي تسير عليها المركبة.