الحوثيون يختطفون 7 ناشطين في أعمال الإغاثة

أقدمت مليشيا الحوثي في اليمن على خطف مسؤول في منظمة إغاثية محلية وستة ناشطين ‏آخرين كانوا برفقته.‏

وأوضح رئيس مؤسسة دروب العطاء الخيرية نجيب الدعيس أن المليشيات الحوثية في مديرية دمنة ‏خدير جنوب شرق تعز خطفت مدير المؤسسة وستة ناشطين في العمل الإغاثي ، وقامت بمصادرة ‏أجهزتهم ومقتنياتهم دون ذكر أسباب لذلك.‏

وأكد الدعيس في تصريح نقله اليوم موقع ” 26 سبتمبر ” التابع للقوات المسلحة اليمنية أن ‏تلك الممارسات التعسفية التي تقوم بها المليشيات تسببت في توقف المنظمات المحلية والدولية ‏عن العمل في منطقة خدير وتم تصنيفها بأنها منطقة غير آمنة.‏

وتأتي هذه العملية في وقت يتصاعد فيه نزوح المدنيين من مناطقهم نتيجة لاستمرار المليشيات في ‏قصفها بلداتهم وإجبارهم بالقوة على مغادرة منازلهم في عدد من مناطق تعز .‏