إنقاذ حياة ثلاثيني في نجران

استطاع فريق طبي يضم أطباء الجراحة العامة وجراحة الصدر وجراحة المخ والأعصاب بالإضافة الى أطباء العناية المركزة بمستشفى الملك خالد في منطقة نجران إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 30 عاما تعرض لحادث مروري تسبب في قطع للحبل الشوكي.

وكان المصاب قد حضر إلى طوارئ المستشفى إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث إصابات متعددة مع نزيف داخل التجويف الصدري من الجهتين تسبب في هبوط حاد في الدورة الدموية مع وجود كسر وخلع في العمود الفقري على مستوى الفقرتين الظهريتين السادسة السابعة مع وجود قطع كامل للحبل الشوكي في المنطقة أعلاه.

وقام الفريق الطبي بإجراءات طبية أسهمت في إستقرار الحالة العامة للمريض ومن ثم تم إجراء عمل جراحي ناجح بفضل الله تضمن إعادة تثبيت العمود الفقري للمريض بواسطة أطباء جراحة المخ والأعصاب.

ولازال المريض يواصل علاجه في قسم التنويم وحالته الصحية مستقرة ويتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.