نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيرا بأحد الجناة في مدينة الدمام.

وجاء في بيان الوزارة ” أقدم علي بن عايض بن علي مداوي (سعودي الجنسية) على خطف عدة فتيات قصر خارج العمران بعيدا عن الغوث وفعل الفاحشة بهن بالقوة وحيازة المسكر بقصد شربه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام له بارتكاب جرائمه وبإحالته الى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعا والحكم بقتله تعزيراً لشناعة وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وتكرره منه، وأيد الحكم من محكمة الإستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه، تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا في الجاني بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة إنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على استتباب الامن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويهتك أعراضهم، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.