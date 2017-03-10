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الحقوق ليست منه من احد …ولذا سميت حقوق….ابتسم
أبو فنيله وسروال مروِّق البال كأن لسان حاله يقول يوم المرأه ألعالمي إيه إلّلي جايّين تقولون عليه ؟ خلّها معلّقه أحسن ما تكون مطلّقه .
حرام تعبت وهي معلّقه إرفع نَفسِكْ شِوَيْ خلّها تِطَبِّح وتستريح هالمسيكيهنه
هالرّجال إلّلي يكد على المرأه وعيالها ماله ولا نص يوم ؟ .
مرأه ضاعت في اليوم العالمي دوّروا عليها لقوها في القريه العالميه بأحد الدّول الترفيهيه المجاوره .
بمناسبة يوم المرأه العالمي :
يومي ويومك يومين بيوم وان راح يومك يومي بيروح .
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1.8 مليون عنوان في «معرض الكتاب»
نهائي (غالي) بين عالمي ومونديالي (جرافيك)
الحقوق ليست منه من احد …ولذا سميت حقوق….ابتسم
أبو فنيله وسروال مروِّق البال كأن لسان حاله يقول يوم المرأه ألعالمي إيه إلّلي جايّين تقولون عليه ؟ خلّها معلّقه أحسن ما تكون مطلّقه .
حرام تعبت وهي معلّقه إرفع نَفسِكْ شِوَيْ خلّها تِطَبِّح وتستريح هالمسيكيهنه
هالرّجال إلّلي يكد على المرأه وعيالها ماله ولا نص يوم ؟ .
مرأه ضاعت في اليوم العالمي دوّروا عليها لقوها في القريه العالميه بأحد الدّول الترفيهيه المجاوره .
بمناسبة يوم المرأه العالمي :
يومي ويومك يومين بيوم وان راح يومك يومي بيروح .