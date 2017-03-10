زاويتي
ياسر السهوان
إتي ونصر.. مَنْ سيبرق؟
لاشك أن تشريف سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف للمباراة النهائية على كأس سموه مساء اليوم، يعد الحدث الأبرز والأهم للرياضيين في المملكة، وهم يترقبون بشغف كبير هذا اللقاء القمة المنتظر الذي يجمع بين فريقي النصر والاتحاد على درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض.
وللحديث عن قطبي المواجهة، أعتقد من وجهة نظري أن النصر سيكون الأقرب للتتويج بهذا اللقب إذا استفاد من عوامل عدة، أبرزها الأرض والجمهور وظروف منافسه الاتحاد الذي خاض مواجهة كبيرة أمام الهلال واستنزفت جهوداً كبيرة من لاعبيه، إضافة إلى اكتمال عناصر الفريق النصراوي وقوة البدلاء بدءاً من حراس المرمى مروراً بجميع خطوط الفريق، على عكس منافسه الذي يعاني من غياب بعض عناصره وفي مقدمتهم القوة الهجومية الضاربة فهد المولد.
نتفق على أن حسم مثل هذه النهائيات يعتمد على تفاصيل صغيرة، لأن طموح كل فريق يتجاوز منافسه، خاصة أنها تعدُّ بطولة غالية، وهو الأمر الذي سيطغى على أي مشكلة أو غيابات محتملة، فالنصر يطمح لتحقيق اللقب الرابع في تاريخه واستعادة اللقب الذي حققه قبل موسمين، فيما يسعى الاتحاد لتحقيق لقبه الثامن بعد غياب طويل عن هذه البطولة منذ 12 عاماً.
المباراة النهائية ستكون مثيرة بكل جوانبها، وفوز فريق النصر سيؤكد عودته القوية في السنوات الأخيرة ويحصد جهود وثمار ما بنته إدارته بقيادة الأمير فيصل بن تركي، ووقفة جماهيره الغفيرة، فيما سيكون فوز الاتحاد بمنزلة عودة بطل غاب عن التتويج في السنوات الأخيرة بسبب ظروف عدة، كما ستشكل عودته قهراً للظروف المادية التي يمر بها، ولذلك نحن موعودون بنهائي جميل يجمع بين الأصفرين، أحدهما سيبرق في سماء الدرة والآخر سيختفي.
ان كنت تقصد أنه سينزل المطر بعد الرعد والبرق فكم من برق اخذت ارواح وان كنت تقصد أن البرق يسرع فكم من عجله تعقبها ندامه فالاتحاد والنصر حبايب واهل جده والرياض حبايب ولا يهم من سيفوز بقدر ما يهم خروج المباراه وما قبلها وما بعدها إلى بر الأمان والى السلام على ولي العهد وحمل الهديه الغاليه من ولي العهد التي لا تقدر بثمن والجمهور الحاضر الذي لا يقدر بثمن والمشاهدين والمتابعين والساهرين على استتباب الأمن والقائمين على المباراه والحكام والجنود المجهولين من داخل وخارج الوطن التي هي مباراه في احدى العلوم التي ينبغي علينا أن لا نغفل عن العلوم الأخرى ولا عن واجباتنا التي نحن في امس الحاجه اليها وهي المشاركه في نهائيات العالم المقبله.