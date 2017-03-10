ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على خمسة من الجناة الذين اعتدوا على رجل الأمن في منطقة كورنيش جدة، فيما يجري البحث عن اثنين شاركا في الاعتداء.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد عاطي القرشي، أنه في تمام الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء الماضي، وأثناء قيام الجهات الأمنية بمحافظة جدة بعملها ضمن حملة أمنية لضبط المخالفين في منطقة كورنيش جدة، لوحظ قيام عدد من قائدي الدراجات النارية بإثارة الفوضى وتعكير صفو السكينة العامة، ‏وتهديد سلامة المتنزهين والقاطنين، وعند التعامل معهم بادروا بمهاجمة أحد رجال الأمن، والاعتداء عليه ودعسه عمداً بواسطة دراجة نارية، والاعتداء على أحد رجال الحراسات الأمنية الخاصة عند محاولته مساندة رجل الأمن، ثم قاموا بعد ارتكاب جريمتهم بالهروب من الموقع، وقد ترتب على ذلك تعرض رجلي الأمن لإصابات نقلا على إثرها للمستشفى ‏لتلقي العلاج اللازم، فيما باشر في حينه رجال الشرطة تعقب الجناة وعددهم سبعة أشخاص والبحث عن مكان وجودهم.

وأضاف أن الجهود الأمنية أسفرت عن القبض على خمسة منهم وهم كل من‏: صديق ماجد صديق الرشيدي «سعودي الجنسية» يحمل هوية وطنية رقم «1108591973» ويبلغ من العمر (18) سنة، وهو الشخص الذي قام بدهس رجل الأمن عمدا، وكذلك على حسين محمد عبدالكريم «تشادي الجنسية»، يبلغ من العمر 25 سنة، ولا يحمل إثبات هوية‏، وحسن علي موسى ‏»تشادي الجنسية» يبلغ من العمر 20 سنة، ولا يحمل إثبات هوية، وهارون آدم كوبر «نيجيري الجنسية» يبلغ من العمر 20 سنة، ويحمل إقامة رقم «2336487308»، ويعقوب أحمد محمد عبدالفتاح «يمني الجنسية» يبلغ من العمر 28سنة، ويحمل إقامة زائر رقم «4145498020»، وأفادوا في اعترافاتهم بجريمتهم بمشاركة كل من: وجدي ناصر علي باصبرين «يمني الجنسية» يبلغ من العمر 24 سنة، ومخالف لنظام الإقامة، وأكرم بروفه «تشادي الجنسية» يبلغ من العمر 20 سنة، ومخالف لنظام الإقامة. وأكد العقيد عاطي القرشي أن رجال الأمن لن يسمحوا ولن يتهاونوا مع أي تصرفات أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تهديد سلامة الناس أو إثارة الفوضى بأي داع من الدواعي أو تعطيل رجال الأمن عن أداء واجباتهم ومسؤولياتهم في حفظ أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحذر كل من تسول له نفسه الإقدام على ذلك بأن الجزاء الرادع سيكون مصيره. ودعا المطلوبَين في هذه القضية إلى المسارعة بتسليم نفسيهما، محذراً من التستر عليهما أو إيوائهما أو التعامل معهما، كما حث كل من تتوفر لديه معلومات عنهما سرعة الإبلاغ عنها على الرقم (911).

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٥) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)