«للإبداع صورة» في الواجهة البحرية بالدمام .. اليوم

الدمام ـ الشرق

تطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية في الواجهة البحرية بكورنيش الدمام مساء اليوم، فعاليات برنامج «للإبداع صورة»، بمشاركة 30 فنانا تشكيلياً ولمدة يومين، وذلك ضمن مبادرة نقوش الشرقية التي دشنها أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز مؤخراً.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن الصفيان، أن البرنامج يهدف إلى تكوين لوحات فنية جمالية، تربط التراث بالحاضر، بالإضافة إلى تفعيل دور أفراد المجتمع في تزيين المرافق العامة، مؤكداً مساهمة البرنامج في تحقيق هدف مبادرة نقوش الشرقية بجعل ميادين المنطقة الشرقية وغيرها من الأماكن العامة أكثر جمالاً بالنقوش والرسوم التشكيلية الجمالية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)