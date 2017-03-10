استئصال 30 ورماً من رحم ثلاثينية

نجح الفريق الطبي بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل في استئصال 30 ورماً ليفيّاً من رحم مواطنة سعودية في العقد الثالث من العمر، والمحافظة على الرحم سليماً. وكانت المواطنة شُخصت حالتها لدى أربعة مستشفيات مختلفة داخل وخارج المملكة، وكانت التوصيات تتفق على استئصال الرحم. وقال رئيس قسم النساء والولادة ببرنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور عبدالرحمن اليحيي، إن المواطنة راجعت مستشفى الهيئة الملكية بالجبيل مطلع عام 2017 م، حيث كانت تعاني من نزيف لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، وبعد الكشف الطبي وعمل الفحوصات المخبرية والإجراءات الطبية لها تبين أن لديها أوراماً متعددة داخل الرحم، ووصلت إلى الحجاب الحاجز أسفل القفص الصدري، وأنها بحاجة إلى عملية جراحة لاستئصال الأورام، وتم إبلاغ السيدة بكافة التفاصيل وإقناعها بقبول إجراء العملية مع ضمان المحافظة على رحمها بحالته الطبيعية فوافقت على قرار الفريق الطبي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)