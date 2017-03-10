القتل تعزيراً لمجرم خطف فتيات قُصَّراً وفعل الفاحشة بهن بالقوة

الدمام ـ واس

نفذت وزارة الداخلية، أمس، حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالدمام، وذلك بعد إقدامه على خطف عدة فتيات قصر خارج العمران بعيداً عن الغوث وفعل الفاحشة بهن بالقوة وحيازة المسكر بقصد شربه.

وجاء في بيان الوزارة: «أقدم علي بن عايض بن علي مداوي (سعودي الجنسية) على خطف عدة فتيات قصر خارج العمران بعيداً عن الغوث وفعل الفاحشة بهن بالقوة وحيازة المسكر بقصد شربه، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جرائمه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً لشناعة وبشاعة الجرم الذي ارتكبه وتكرره منه، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعا، وأيد من مرجعه. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني، أمس، في مدينة الدمام». وأوضحت الوزارة أنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويهتك أعراضهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٧) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)