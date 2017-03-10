القبض على 141 «مخالفاً» في الرياض

أسفرت الحملة التفتيشية المشتركة التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض بالتعاون مع عدة جهات أمنية، عن ضبط 17 مخالفة لنظام العمل، والقبض على 141 مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، منهم 68 لا يحملون إقامات نظامية، و73 يعملون لحسابهم الشخصي، وأحيل جميعهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة المهندس طارق الزهراني أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها خلال الحملات هي مخالفات المواد 36 و33و199 من نظام العمل، مؤكداً استمرار الجهود الميدانية لمفتشي العمل والجهات الشريكة لمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل بهدف ضبط سوق العمل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٧) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)