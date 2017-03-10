إنجاز 62 % من تطوير كورنيش جدة الشمالي

أنجزت أمانة محافظة جدة 62% من مشروع تطوير الكورنيش الشمالي للمرحلتين الرابعة والخامسة.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس محمد الغامدي، خلال الجولة التي تم تنظيمها لوفد من الإعلاميين للاطلاع على المشروع، أن المشروع يُعد من أهم مشاريع تطوير الواجهة البحرية في محافظة جدة، ويمتد من ميدان النورس إلى شارع جبير بن الحارث، وتبلغ المساحة الإجمالية نحو 727.281م2، في حين يبلغ طول المشروع في المرحلتين 4.2 كيلومتر، وتم توفير مساحات إضافية في المشروع بمقدار 350 ألف م2، فيما يبلغ إجمالي مساحة المسطحات الخضراء نحو 275 ألف م2، وتشمل أعمال البنية التحتية للمنطقة «شبكة صرف صحي، وشبكة تصريف مياه أمطار، وشبكة وخزانات ري، وشبكة مياه شرب، وشبكة كهرباء، وشبكة اتصالات»، إضافة إلى ممشى بحري بطول 4634 متراً طولياً، وثلاثة شواطئ للسباحة يقدر إجمالي مساحتها 50 ألف متر مربع، و25 كشكاً.

وأضاف أن الأعمال تتضمن 10 مباني حمامات عامة و10 حمامات مدفوعة الأجر، و16 منطقة بلازا، و12 نافورة، وخمسة أبراج مراقبة للشواطئ، وخمسة مباني مرشات لخدمة مرتادي مناطق السباحة، إضافة إلى التاكسي البحري من خلال إنشاء «مارين» مخصص للقوارب، وإنشاء ملاعب ومجسمات جمالية وجسر مشاة حديدي معلق يربط بين الكورنيش وشارع الأمير فيصل بن فهد، ويعد أطول جسر مشاة في المملكة بطول 650 متراً طولياً، ورصيف بحري لصيد الأسماك بطول 125 متراً داخل البحر، إضافة إلى غرفة اتصالات وتحكم تخدم كافة مراحل تطوير الكورنيش، ومواقف سيارات تتسع لنحو 1600 سيارة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٤) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)