مدير «مرور جازان»: إنشاء محطات فحص دوري في المحافظات

كشف مدير مرور منطقة جازان العقيد راشد الغامدي، أنه تم الرفع بطلب إنشاء عدة محطات فحص دوري في عدد من المحافظات، مؤكداً التركيز على المخالفات الرئيسة مثل قطع الإشارة وحزام الأمان الرخصة والاستمارة وخلافها.

جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في إمارة المنطقة، أمس، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد المقرن، ووكيل إمارة المنطقة للتنمية أحمد زعلة.

وأوضح العقيد الغامدي أن مرور المنطقة لا يشدد على مخالفات الفحص الدوري لعدم وجود محطات فحص دوري، مبيناً أن مخالفة طفاية الحريق نظام صحيح بهدف السلامة الوقاية من الحرائق في المركبات.

وحول الأخطاء الحاصلة في تسجيل المخالفات المرورية، قال «هناك أخطاء لكنها نادرة أو محدودة، ويتم تعديلها في حال مراجعة المخالفة والتأكد من الخطأ».

واستعرض العقيد الغامدي، الخطط المرورية التي ينفذها مرور جازان بمختلف محافظات المنطقة، من خلال تكثيف الدوريات المرورية وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، خاصة المخالفات المتعلقة بسلامة مستخدمي الطريق من الركاب والمارة، مفيداً أن مرور المنطقة سيبدأ تطبيق نظام ساهر خلال الفترة القليلة المقبلة، لتتم الاستفادة منه فيما يخدم العمل مع برنامج باشر وغيره من البرامج والأنظمة المرورية التي يتم العمل بها حالياً.

من جهته، أكد وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد المقرن، أهمية الأعمال والمهام المناطة بإدارة المرور والخدمات والجهود المبذولة من قبل القائمين عليها لتقديم كل ما يضمن السلامة المرورية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة، وكذلك أهمية تضافر جهود رجال الإعلام والعاملين بالمرور لإنجاح عمل المرور والتعريف بالخطط المرورية وتوعية أهالي وزوار المنطقة بأهمية الالتزام بتعليمات المرور، والتعاون لتحقيق السلامة والخير والفائدة للجميع.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٩٢٣) صفحة (٦) بتاريخ (١٠-٠٣-٢٠١٧)